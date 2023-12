WH Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse des Internet-Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für die Aktie von Wh in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs von 5,04 HKD für die Wh-Aktie. Dies bedeutet eine Entfernung von +7,46 Prozent vom GD200 (4,69 HKD) und wird daher als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 4,91 HKD, was einem Abstand von +2,65 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Wh-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Wh-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 44, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Eine längerfristigere Betrachtung über die letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls einen RSI-Wert von 41,18, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von Wh im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,24 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Überperformance von 32,86 Prozent über dem Durchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt Wh aktuell 31,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.