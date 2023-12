WHADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Analyse von Wh zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge gibt. Daher wird die Stimmung als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Wh ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Wh als unterbewertet, da das KGV von 8,03 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel" (70,1). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Wh zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 44, während der RSI der letzten 25 Tage bei 41,18 liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Wh im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,24 Prozent erzielt, was 32,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt Wh aktuell 31,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.