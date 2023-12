WEX Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "WEX":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wex liegt aktuell bei 17,05, was 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche von 52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Wex eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Wex derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,82 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche beträgt -5. Daher erhält die Wex-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Wex langfristig betrachtet eine mittlere Aktivität aufweist. Daher wird dieser Aspekt neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wex-Aktie liegt derzeit bei 24, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 32,96 weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Wex ein "Gut"-Rating.

Diese Bewertungen zeigen, dass die Wex-Aktie in einigen Bereichen eine unterdurchschnittliche Performance aufweist, während sie in anderen Aspekten als neutral oder sogar überverkauft bewertet wird. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.