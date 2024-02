WEX Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "WEX":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wex von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wex liegt bei 22,22, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Somit erhält der RSI eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31 und wird daher als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Wex-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 190 USD deutet auf ein Abwärtspotenzial von -14,46 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Wex 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "IT-Dienstleistungen" besitzt die Aktie daher eine unrentable Dividendenrendite und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.