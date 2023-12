WEX Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "WEX":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Wex ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das einen Wert von 17,05 aufweist. Dies ist deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Kategorie "IT-Dienstleistungen" und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 52,32, was einen Abstand von 67 Prozent zum Wert von Wex bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Wex. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Wex in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Wex eine Bewertung von "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Wex vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die Einschätzung des aktuellen Kurses von 194,73 USD durch die Analysten führt zu einer "Gut"-Einschätzung, da sie eine Entwicklung von 6,23 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 206,86 USD prognostizieren.

Insgesamt ergibt sich also eine positive und "Gut"-Bewertung für Wex durch fundamentale Analyse, Anleger-Sentiment, Kommunikation im Netz und Analysteneinschätzungen.