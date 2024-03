WEX Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "WEX":

Die Dividende der Wex-Aktie liegt basierend auf den aktuellen Kursen mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen von durchschnittlich 6,3 %. Dies bedeutet einen Ertrag, der um 6,3 Prozentpunkte niedriger ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Wex-Aktie wurden 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung des Wertpapiers führt. Im letzten Monat gab es keine aktualisierten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 190 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -18,59 Prozent vom letzten Schlusskurs (233,39 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht".

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wex liegt bei 19,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,88 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor erzielte die Wex-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,11 Prozent, was 19,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der IT-Dienstleistungen liegt die Aktie mit einer jährlichen Rendite von 15,57 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Ebene als "Gut".