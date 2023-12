WEX Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "WEX":

Der IT-Dienstleister Wex schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,88 % keine Dividende aus. Dies entspricht einer Differenz von 5,88 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 16,36 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität und deutet auf ein positives Bild hin, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wex liegt jedoch bei "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 206,86 USD, was eine Steigerung um 14,38 Prozent vom letzten Schlusskurs von 180,85 USD bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Wex-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.