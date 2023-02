WEMIX gibt als weitere Expansion seines Ökosystems die Notierung bei Coinone bekannt

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -WEMIX – das native Coin von WEMIX 3.0 und die Brücke, die alle Komponenten des Mega-Ökosystems von WEMIX verbindet – hat die Genehmigung für die Notierung bei Coinone erhalten, einer der führenden Kryptobörsen Koreas. Dies ist das Ergebnis der Anstrengungen von WEMIX, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Branchenpartnern und Interessenvertretern zu stärken, nachdem mehrere koreanische Börsen, einschließlich Coinone, im vierten Quartal 2022 den Handel von WEMIX eingestellt hatten.Zu diesen Anstrengungen zählen mehrere wichtige Maßnahmen, die von der Wemix Foundation unternommen wurden, darunter ein überarbeitetes Managementsystem und Echtzeitüberwachung, um den Zugang der Investoren zu Token-Ausgabe und -Verteilung zu verbessern. Einzelheiten zur Notierung finden Sie auf der offiziellen Coinone-Website (https://coinone.co.kr/info/notice/2057).Dies folgt auf die erfolgreiche Notierung von WEMIX bei Mercado Bitcoin, der größten Plattform für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte in Brasilien. Die Notierung von WEMIX, das in den letzten 30 Tagen 195 % gestiegen ist, bietet Brasilianern einen besseren Zugang, indem der Handel von WEMIX über brasilische Real, die offizielle Fiat-Währung des Landes, ermöglicht wird.„Während das WEMIX-Ökosystem weiterhin expandiert, setzen wir uns dafür ein, mit wichtigen Stakeholdern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um nachhaltiges Wachstum durch den Einsatz effektiver Kommunikations- und Managementpraktiken sicherzustellen", erklärte Shane Kim, CEO von WEMIX PTE., LTD.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004791/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wemix-gibt-als-weitere-expansion-seines-okosystems-die-notierung-bei-coinone-bekannt-301750141.htmlPressekontakt:Vishakha Choudhary,vishakha@wemix.comOriginal-Content von: Wemade Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell