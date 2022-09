WEKA übertrifft seine Finanzziele für das Geschäftsjahr 2022 im dritten Rekordquartal

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Beibehaltung des Hyperwachstums durch konzertierte APAC-ExpansionWEKA, das Unternehmen für Datenplattformen für KI, gab heute bekannt, dass es ein rekordverdächtiges drittes Quartal (Q3) mit Finanzergebnissen und globaler Expansion in seinem Geschäftsjahr 2022 (FY'22) abgeschlossen hat. Nach der Einführung der vierten Generation der WEKA® Data Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3649102-1&h=3886233335&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3649102-1%26h%3D1959727397%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252Fdata-platform%252F%26a%3DWEKA%25C2%25AE%25C2%25A0Data%2BPlatform&a=WEKA%C2%AE+Data+Platform), die im Juni vorgestellt wurde, schloss das Unternehmen das größte Finanzquartal seiner Geschichte ab und übertraf damit den Umsatz aller vier Quartale des Geschäftsjahres 2021. Gleichzeitig feierte WEKA das kontinuierliche Wachstum seines globalen Teams und die stetige Expansion in den asiatisch-pazifischen Raum (APAC), wo das Unternehmen in mehreren Schlüsselmärkten Spitzenkräfte für Vertrieb, Technik und Kundenerfolg gewinnen konnte.Da globale Unternehmen weiterhin in Rekordtempo Digital-First-Strategien einführen, wollen viele von ihnen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) nutzen, um transformative Erkenntnisse zu gewinnen, die neue Geschäftsmodelle und neue Grenzen für Innovationen, wissenschaftliche Durchbrüche und Forschungsentdeckungen vorantreiben. Die bedauerliche Realität ist jedoch, dass viele KI- und ML-Projekte es nie von der Pilotphase bis zur Produktion schaffen. Dies liegt häufig an den Einschränkungen herkömmlicher Dateninfrastrukturen, die nicht die erforderliche Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Datenportabilität bieten können, die zur Unterstützung komplexer Berechnungen in modernen verteilten Datenumgebungen erforderlich sind. Immer mehr Unternehmen wenden sich an WEKA, um diese Herausforderungen zu meistern, ihre datengesteuerten Initiativen zu beschleunigen und mit KI, ML und anderen High-Performance-Computing-Workloads erste Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen.Da die Kundennachfrage nach der WEKA 4 Datenplattform zunimmt, verzeichnet das Unternehmen enorme Erfolge in verschiedenen Indizes, die zu einer Periode anhaltenden Hyperwachstums beitragen. Zu den Highlights des Q3-Ergebnisses gehören:Rekordverdächtige Finanzergebnisse und Cloud-Beschleunigung- Q3 war das größte Finanzquartal in der Geschichte von WEKA und übertraf das gesamte Geschäftsjahr 2021.- Das Unternehmen erzielte im 3. Quartal eine beeindruckende Netto-Dollarbindungsrate (NDR) von 255 Prozent und konnte die Abwanderung von Kunden auf Null reduzieren.- Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Finanzplan für das 3. Quartal zu 250 Prozent erfüllt und den Gesamtvertragswert (TCV) um 635 Prozent und den jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) um 232 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert.- 43 Prozent der Kundentransaktionen im 3. Quartal fanden in der Cloud statt.Großkunden-MomentumWEKA schloss mehrere sieben- und achtstellige Verträge mit einigen der weltweit führenden Marken und angesehensten Forschungsorganisationen in den Bereichen Medien und Unterhaltung, Weltraumforschung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Pharmazie und autonome Fahrzeuge ab.Fortgesetzte Expansion in der Region APACWEKA hat seine Vertriebs-, Pre-Sales-, Solution-Engineering- und Customer-Success-Teams in Australien, Südkorea, Singapur und Taiwan weiter gestärkt, um Kunden in diesen und anderen angrenzenden Märkten, einschließlich Indien und China, besser bedienen zu können.Rekordwachstum durch Top-Talente angeheiztDas Unternehmen hat seine Teams in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Technik, Kundenerfolg, Finanzen und Betrieb weiter aufgestockt und damit die Zahl der Mitarbeiter seit Beginn des Kalenderjahres um fast 50 % erhöht.„Nach nur drei Quartalen haben wir bereits ein beispielloses Jahr der Innovation und des Rekordwachstums bei WEKA hinter uns", sagte Jonathan Martin, Präsident von WEKA. „Als die globale Pandemie und die Lieferkettenkrise die digitalen Initiativen und die Cloud-Einführung von Unternehmen weltweit beschleunigten, setzte WEKA mit den Weiterentwicklungen unserer WEKA 4 Data Platform auf die Notwendigkeit eines einfachen, einheitlichen und hochleistungsfähigen Ansatzes für das Datenmanagement in der Cloud- und KI-Ära. Die Investitionen, die wir getätigt haben - in unsere Technologie, unsere Mitarbeiter und unsere fortgesetzte Expansion im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus - führen jetzt zu materiellen Ergebnissen, die unsere sehr hohen Erwartungen weit übertreffen."„Das WEKA-Team hat zum dritten Mal in Folge unseren ehrgeizigen operativen Jahresplan übertroffen. Wir könnten nicht stolzer auf ihre Entschlossenheit und Stärke sein, in einem für viele schwierigen wirtschaftlichen Klima Rekordergebnisse zu erzielen", sagte Intekhab Nazeer, Chief Financial Officer bei WEKA. „Mit Blick auf die Zukunft, mit dem Rückenwind einer bedeutenden qualifizierten Pipeline und einem stetig wachsenden Cloud-Geschäft, das unser viertes Quartal beflügelt hat, sind wir optimistisch für einen starken Abschluss unseres Geschäftsjahres 2022."Informationen zu WEKAWEKA bietet die branchenweit erste Multicloud-Datenplattform für künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und andere Workloads der nächsten Generation. Die fortschrittliche Architektur der WEKA® Data Platform ist für die Lösung komplexer Datenmanagement-Herausforderungen optimiert und bietet eine gleichbleibend hervorragende Leistung in On-Premises-, Edge-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen. WEKA beschleunigt Innovation, Forschung und Entdeckung für die weltweit führenden Unternehmen und Forschungsorganisationen - darunter acht der Fortune 50 - und hilft ihnen, mit KI erste Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen. WEKA wird von neun strategischen Investoren von Weltrang unterstützt, darunter Hitachi, HPE und NVIDIA, und ist in mehr als 20 Ländern weltweit tätig. Weitere Informationen finden Sie unter https://weka.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3649102-1&h=435297992&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3649102-1%26h%3D3867070704%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fweka.io&a=https%3A%2F%2Fweka.io). 