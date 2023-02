WEKA startet nachhaltige KI-Initiative

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen geht die Herausforderungen der KI in Bezug auf Nachhaltigkeit mit einer neuen Initiative an, die darauf abzielt, das Bewusstsein zu schärfen, Gespräche anzuregen und Lösungen zu finden, um die Energie- und Kohlenstoffauswirkungen von KI zu mindernWekaIO (WEKA), der Anbieter von Datenplattformen für leistungsintensive Workloads, stellte heute eine neue Sustainable AI-Initiative vor. Die Initiative zielt darauf ab, das Bewusstsein für den raschen Anstieg des weltweiten Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen von Rechenzentren zu schärfen, der durch Computertechnologien der nächsten Generation wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und Hochleistungsrechnen (HPC) verursacht wird. Obwohl diese Technologien wichtige Forschungen, Entdeckungen und Innovationen vorantreiben, trägt ihr Einsatz ungewollt zur Beschleunigung der weltweiten Klima- und Energiekrise bei.Mit seiner Sustainable AI-Initiative verpflichtet sich WEKA zu klimafreundlichen Investitionen, zur Anregung von Gesprächen in der Industrie und in der Gesellschaft sowie zur Zusammenarbeit mit führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie auf der ganzen Welt, um Probleme zu lösen und eine effizientere und nachhaltigere Nutzung von KI zu fördern.Als ersten Schritt in diesem Bestreben gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Partnerschaft mit One Tree Planted (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3791414-1&h=1983227750&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3791414-1%26h%3D560969806%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fonetreeplanted.org%252F%26a%3DOne%2BTree%2BPlanted&a=One+Tree+Planted) eingegangen ist, um zu seinen globalen Wiederaufforstungsprojekten beizutragen, die die Dekarbonisierung unterstützen und helfen, die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Das Unternehmen plant die Einführung zusätzlicher Programme in den nächsten Monaten.Das Nachhaltigkeitsproblem der KIAI, ML und HPC treiben eine neue Ära der digitalen transformation und Erkenntnisse voran. Groß angelegte Datenverarbeitung, Deep Learning und maschinelle Intelligenz beschleunigen das Tempo moderner Forschung, Entdeckung und wissenschaftlicher Durchbrüche dramatisch und lösen eine beispiellose Innovationswelle aus, die die Gesellschaft gerade erst zu begreifen und zu nutzen beginnt.Diese Technologien der nächsten Generation verfügen über ein immenses Potenzial, um der Menschheit dabei zu helfen, viele der dringendsten ökologischen, humanitären und geschäftlichen Herausforderungen zu lösen – einschließlich Klima- und Energiekrisen. Gleichzeitig ist der Betrieb dieser Technologien enorm energie- und leistungsintensiv, was zu einem explosionsartigen Anstieg des weltweiten Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen beiträgt.Erschwerend kommt hinzu, dass Grafikprozessoren (GPUs), die zum Trainieren und Ausführen von KI-Modellen benötigt werden, einen nahezu unbegrenzten Vorrat an Streaming-Daten benötigen, um ihr volles Verarbeitungspotenzial zu erreichen. Studien haben gezeigt, dass GPUs typischerweise nicht ausgelastet sind und aufgrund von Latenz und Engpässen in der Datenpipeline fast 70 Prozent der Zeit im Leerlauf auf Daten zur Verarbeitung warten. Infolgedessen kann das Training und die Ausführung von KI-Modellen Tage und sogar Wochen dauern.Aus Sicht der Nachhaltigkeit stellt dies ein riesiges Problem dar. Branchenquellen schätzen, dass Rechenzentren mindestens drei Prozent der globalen Energieversorgung jährlich verbrauchen. Der Rechenaufwand von KI hat sich im letzten Jahrzehnt ungefähr alle paar Monate verdoppelt, was zu einem explosionsartigen Anstieg führte. 1„Der öffentliche Diskurs über die Vorteile und Ethik von KI war robust und produktiv, aber er berührt selten ihre Auswirkungen auf die Umwelt. Es ist an der Zeit, das zu ändern", sagte Jonathan Martin, Präsident von WEKA. „Unser Planet befindet sich in großer Not. Wenn wir nicht schnell Wege finden, den unersättlichen Energiebedarf der KI zu zähmen und ihren rasant wachsenden Kohlenstoff-Fußabdruck in den Griff zu bekommen, wird sie genau die Probleme beschleunigen und verschärfen, von denen wir uns erhofft haben, dass sie uns bei der Lösung helfen würden."Wiederaufforstung: Ein wichtiges Teil im Decarbonization PuzzleBäume sind wichtig für die Gesundheit unseres Planeten, die biologische Vielfalt und die Verringerung der schädlichen Auswirkungen des Klimawandels. Wiederaufforstung trägt dazu bei, Kohlenstoffemissionen zu beseitigen, den Naturverlust umzukehren, die Artenvielfalt zu fördern und wird von Wissenschaftlern konsequent als entscheidende Lösung identifiziert, die zur Dekarbonisierung im Kampf gegen den Klimawandel beitragen kann.Im Rahmen seiner Partnerschaft mit One Tree Planted wird WEKA bis 2023 weltweit 20.000 Bäume pflanzen und verpflichtet sich, in Zukunft für jedes jährlich verkaufte Petabyte Software zehn Bäume zu pflanzen.„Wir freuen uns, mit WEKA zusammenzuarbeiten, um die weltweite Wiederaufforstung zu unterstützen und die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels im Rahmen der nachhaltigen KI-Initiative zu reduzieren", so Matt Hill, Gründer und Chief Environmental Optimist von One Tree Planted. „Das Engagement von WEKA, für die vom Unternehmen verkaufte Software Bäume zu pflanzen, ist ein Paradebeispiel dafür, wie Technologieunternehmen einen Beitrag zur Natur und zum positiven Klimawandel auf unserem Planeten leisten können."„Bäume sind eines der wirksamsten Mittel zur Bindung und Entfernung von Kohlenstoff aus unserer Atmosphäre, um die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. WEKA freut sich sehr über die Partnerschaft mit One Tree Planted, um die wichtigen Wiederaufforstungsmaßnahmen der Organisation zu unterstützen", sagte Martin. „Wir sind uns auch bewusst, dass die Aufforstung nur ein Teil des Dekarbonisierungspuzzles ist. Es wäre verlockend, dort aufzuhören, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Unternehmen, Technologie und Wissenschaft müssen zusammenarbeiten, um Wege zu finden, KI und den gesamten Unternehmensdatenbestand nachhaltiger zu gestalten. WEKA ist entschlossen, seinen Teil dazu beizutragen, dass dies geschieht. Halten Sie sich auf dem Laufenden!Um mehr über die Sustainable AI-Initiative von WEKA zu erfahren, besuchen Sie www.weka.io/sustainability (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3791414-1&h=4085244141&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3791414-1%26h%3D1345720917%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252Fsustainability%252F%26a%3Dwww.weka.io%252Fsustainability&a=www.weka.io%2Fsustainability).Informationen zu WEKAWEKA führt einen Paradigmenwechsel in der Art, wie Daten gespeichert, verwaltet und verarbeitet werden. Wir helfen Unternehmen, ihre traditionellen, stagnierenden Datensilos in Streaming Data Pipelines umzuwandeln, die nahtlos und nachhaltig Workloads der nächsten Generation wie AI, ML und HPC unterstützen. Die WEKA® Data Platform ist eine softwaredefinierte Lösung, die speziell für die Hybrid-Cloud im Zeitalter der KI entwickelt wurde. Ihre fortschrittliche Cloud-native Architektur ist für die Lösung komplexer Datenherausforderungen optimiert und bietet 10-100-fache Leistungsverbesserungen für Workloads der nächsten Generation, die vor Ort, in der Cloud, am Edge oder in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen ausgeführt werden. WEKA verhilft führenden globalen Unternehmen – darunter acht der Fortune 50 – zu bahnbrechenden Ergebnissen in der Forschung und Entdeckung und beschleunigt deren Geschäftsergebnisse. Das Unternehmen ist in über 20 Ländern tätig und wird von Dutzenden von erstklassigen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.weka.io oder kontaktieren Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.Informationen zu One Tree PlantedOne Tree Planted ist eine 501(c)(3) gemeinnützige Organisation, die es jedem leicht macht, durch das Pflanzen von Bäumen der Umwelt zu helfen. Ihre Projekte erstrecken sich über den gesamten Globus und werden in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften und sachkundigen Experten durchgeführt, um einen Beitrag für die Natur, die Menschen und die Tierwelt zu leisten. Die Wiederaufforstung trägt dazu bei, Wälder nach Bränden und Überschwemmungen wieder aufzubauen, Arbeitsplätze mit sozialer Wirkung zu schaffen und die Artenvielfalt wiederherzustellen. Viele Projekte haben sich überschneidende Ziele, wodurch eine Kombination von Vorteilen entsteht, die zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen. Weitere Informationen erhalten Sie auf onetreeplanted.orgWeka und das WEKA-Logo sind eingetragene Warenzeichen der WekaIO, Inc. 1 Quelle: Association for Computing Machinery – Technology Policy Council: Computing and Climate Change, November 2021 https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3483410