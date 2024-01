WEKA erhält NVIDIA DGX BasePOD-Zertifizierung

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Nach Abschluss der NVIDIA DGX BasePOD-Zertifizierung strebt das Unternehmen nun die NVIDIA DGX SuperPOD-Zertifizierung anWekaIO (WEKA), der Anbieter von Datenplattformsoftware für KI, hat heute den Erhalt der Zertifizierung für eine NVIDIA DGX BasePOD™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=2721047167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D1547113940%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fdata-center%252Fdgx-basepod%252F%26a%3DNVIDIA%2BDGX%2BBasePOD%25E2%2584%25A2&a=NVIDIA%C2%A0DGX%C2%A0BasePOD%E2%84%A2)-Referenzarchitektur bekannt gegeben, die auf den NVIDIA DGX H100 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=2421267352&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D3607106996%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fdata-center%252Fdgx-h100%252F%26a%3DNVIDIA%2BDGX%2BH100&a=NVIDIA%C2%A0DGX%C2%A0H100)-Systemen und der WEKA Data® Platform basiert. Diese Architektur mit hoher Rackdichte stellt einen immensen Datenspeicherdurchsatz ab 600 GB/s und 22 Millionen IOPs in 8 Rack-Einheiten zur Optimierung der DGX H100-Systeme bereit.Die WEKA Data Platform liefert die kritische Dateninfrastruktur, die für die Unterstützung von leistungsintensiven Workloads der nächsten Generation erforderlich ist, wie etwa generatives KI-Modelltraining oder Inferenz in großem Maßstab. Seine erweiterte, softwarebasierte Architektur verwandelt stagnierende Datenspeichersilos in dynamische Datenpipelines, die dazu beitragen, datenhungrige GPUs effizienter zu unterstützen und nahtlos KI-Workloads am Kundenstandort, in der Cloud, an der Edge oder in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen zu betreiben.Mit ihrem modularen Konzept bietet die DGX BasePOD die nötige Flexibilität zur Skalierung der Ressourcen, um den evolvierenden Computing-Anforderungen gerecht zu werden, und sorgt dabei für Kosteneffizienz und ein optimiertes Management. Die Integration von NVIDIA H100 Tensor Core GPUs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=3719307093&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D1135378764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fdata-center%252Fh100%252F%26a%3DNVIDIA%2BH100%2BTensor%2BCore%2BGPUs&a=NVIDIA+H100+Tensor+Core+GPUs) und NVIDIA InfiniBand-Netzwerktechnologien (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=3852941801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D3829260565%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fnetworking%252Fproducts%252Finfiniband%252F%26a%3DNVIDIA%2BInfiniBand%2Bnetworking%2Btechnologies%2B&a=NVIDIA+InfiniBand-Netzwerktechnologien) ermöglicht eine verbesserte Performance für verschiedene KI-Workloads, um Modelltraining und -bereitstellung zu beschleunigen. Der DGX BasePOD ist für eine maximale Agilität, Effizienz und Performance ausgelegt und bietet eine robuste Lösung für Unternehmen, die ihre Investitionen in die Dateninfrastruktur optimieren und zugleich die Grenzen der KI-Innovation erweitern wollen.Die WEKA with NVIDIA DGX BasePOD-Referenzarchitektur stellt Unternehmen nahtlos und effizient die notwendige Leistung bereit, um die Einführung von KI zu beschleunigen und schneller zu Erkenntnissen, Entdeckungen und Ergebnissen zu gelangen.Zu den wichtigsten Vorteilen der neuen WEKA with NVIDIA DGX BasePOD-Referenzarchitektur gehören:- Extreme Performance für KI-Workloads mit höchsten Anforderungen: Liefert die 10-fache Bandbreite und 6-fache IOPs im Vergleich zur vorherigen WEKA with NVIDIA DGX BasePOD-Konfiguration, die auf NVIDIA DGX A100-Systemen basiert.- Best-of-Breed-Computing: NVIDIA DGX-Systeme verfügen über leistungsfähige Intel® Xeon®-Prozessoren, NVIDIA ConnectX-7 NICs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=4183836386&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D1639768280%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fnetworking%252Fethernet-adapters%252F%26a%3DNVIDIA%2BConnectX-7%2BNICs&a=NVIDIA+ConnectX-7+NICs), NVIDIA Quantum-2 InfiniBand (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=3471676592&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D2192181456%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.nvidia.com%252Fnetworking%252Fdisplay%252Fqm97x0pub%26a%3DNVIDIA%2BQuantum-2%2BInfiniBand%2B&a=NVIDIA+Quantum-2+InfiniBand)-Switches und NVIDIA Spectrum Ethernet (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=1726888644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D3429786824%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fnetworking%252Fethernet-switching%252F%26a%3DNVIDIA%2BSpectrum%2BEthernet&a=NVIDIA+Spectrum+Ethernet)-Switches.- Optimale Effizienz: Die Konfiguration für Rackdichten bietet die erforderliche Performance für den Bedarf von bis zu 16 DGX H100-Systemen mit platz- und energieeffizientem Fußabdruck – und wird voraussichtlich größere Cluster von 32 oder mehr DGX H100-Systemen unterstützen.- Exzellente lineare Skalierung: Auf der Grundlage der Ergebnisse von NVIDIA-Validierungstests für verschiedene anspruchsvolle KI/ML-Workloads hilft die Integration von WEKA mit der DGX BasePOD-Architektur den Unternehmen, klein zu starten und dann ihre Rechen- und Speicherressourcen schnell und unabhängig von einem einzelnen DGX auf Multi-Rack-Konfigurationen mit planbarer Leistung zu skalieren, um Workload-Anforderungen flexibel gerecht zu werden.- Einsatzbereite Option und hohe Flexibilität: Um Technologien weiterzuentwickeln und die Time-to-Market zu verkürzen, können Unternehmenskunden die WEKA Data Platform-Software in Verbindung mit DGX BasePOD einsetzen, die von den neuesten DGX-Systemen unterstützt wird.Die DGX BasePOD-Zertifizierung bringt WEKA auf dem Weg zur DGX SuperPOD-Zertifizierung voran. Als eines der ersten Unternehmen hat WEKA die NVIDIA-Technologie GPUDirect® Storage (GDS) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=3298637954&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D1719202762%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nvidia.com%252Fen-us%252Fdata-center%252Fmagnum-io%252F%26a%3DNVIDIA%2BGPUDirect%25C2%25AE%2BStorage%2B(GDS)&a=NVIDIA-Technologie+GPUDirect%C2%AE+Storage+(GDS)) implementiert, qualifiziert und eingesetzt, gehörte zu den ersten DGX BasePOD-zertifizierten Data Stores im Jahr 2021 und unterstützte NVIDIA bei der Skalierung seiner Netzwerkarchitekturen, um seine Präsenz im Segment der Unternehmenskunden zu verstärken.„WEKA ist stolz, diesen wichtigen Meilenstein mit NVIDIA erreicht zu haben. Nach Abschluss unserer DGX BasePOD-Zertifizierung fokussieren wir uns nun auf unsere DGX SuperPOD-Zertifizierung", so Nilesh Patel, Chief Product Officer bei WEKA. „Dies wird eine spannende neue Einsatzmöglichkeit für WEKA Data Platform-Kunden schaffen. Wir halten Sie auf dem Laufenden."„Weltweit setzen Unternehmen auf KI, um das Kundenerlebnis und ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern", berichtet Tony Paikeday, Senior Director of AI Systems bei NVIDIA. „Mit der NVIDIA DGX BasePOD-Zertifizierung kann WEKA Unternehmen dabei unterstützen, ihre KI-Initiativen mit optimierten, leistungsstarken Infrastrukturlösungen zu rationalisieren, die in kürzester Zeit datengestützte Erkenntnisse liefern."Um mehr über die WEKA Data Platform und die NVIDIA DGX BasePOD-Referenzarchitektur zu erfahren, besuchen Sie https://www.weka.io/company/partners/technology-alliance-partners/nvidia (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=1104751034&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D4124449638%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252Fcompany%252Fpartners%252Ftechnology-alliance-partners%252Fnvidia%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252Fcompany%252Fpartners%252Ftechnology-alliance-partners%252Fnvidia&a=https%3A%2F%2Fwww.weka.io%2Fcompany%2Fpartners%2Ftechnology-alliance-partners%2Fnvidia).Informationen zu WEKAWEKA führt einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise an, wie Daten gespeichert, verwaltet und verarbeitet werden – mithilfe der einzigen leistungsstarken Datenplattform-Software, die speziell für das Cloud- und KI-Zeitalter entwickelt wurde. Die WEKA® Data Platform unterstützt einen nahtlosen Datenzugriff von der Edge über den Rechenzentrumskern bis hin zur Cloud. Sie transformiert stagnierende Datenspeichersilos in dynamische Datenpipelines, die Workloads mit hohen Performanceanforderungen wie generative KI und maschinelles Lernen zuverlässig und nachhaltig unterstützen und GPUs helfen, schneller und effizienter zu arbeiten. Die WEKA-Plattform ist Hardware- und Cloud-unabhängig und kann als vollständig verwalteter Service bereitgestellt werden, sodass Kunden bei Einsatz- und Nutzungsmodellen von der größtmöglichen Auswahl und Flexibilität profitieren. WEKA hilft den weltweit führenden datengestützten Unternehmen und den innovativsten Forschungsorganisationen – darunter 11 der Fortune 50 –, die Zeit bis zur Entdeckung und zum Erzielen von Erkenntnissen und Ergebnissen zu verkürzen. Erfahren Sie mehr unter www.weka.io.WEKA wurde dreimal zum Visionär im Gartner® Magic Quadrant™ for Distributed File Systems and Object Storage ernannt –der Bericht ist hier erhältlich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=2736245506&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D501659656%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252Flp%252Fgartner-magic-quadrant-2023-visionary%252F%26a%3Dget%2Bthe%2Breport&a=der+Bericht+ist+hier+erh%C3%A4ltlich).Folgen Sie WEKA aufLinkedIn, X/Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4062295-1&h=2011995234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4062295-1%26h%3D903317963%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FWekaIO%26a%3DX%252FTwitter&a=X%2FTwitter) und Facebook.WEKA und das WEKA-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Pressekontakt:Medienkontakt: Napua Leong,WEKA Communications,media.relations@weka.io