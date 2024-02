WEIli Holdings Aktie: So schnell kann es gehen

In den letzten Wochen gab es bei Weili keine bedeutende Veränderung des Stimmungsbildes. Weder positiv noch negativ. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Die relative Stärke der Weili-Aktie wird aktuell mit dem Wert 35,29 im Relative Strength-Index bewertet, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 52 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -20 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Weili in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien ergaben in den letzten zwei Wochen ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.