WEIli Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Weili-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,43 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,315 HKD weicht somit um -26,74 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,36 HKD) liegt mit einer Abweichung von -12,5 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Weili-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Weili ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um Weili in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Weili überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält das Weili-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse.