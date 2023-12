WEG Aktie: Ruhe bewahren!

Die Weg-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 7,54 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,29 USD, was einem Unterschied von -3,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt häufig analysiert. Für diesen beträgt der letzte Schlusskurs 6,83 USD, was über dem gleitenden Durchschnitt (+6,73 Prozent) liegt. Somit erhält die Weg-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Die Anleger unterhielten sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Weg. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Weg. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Weg keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Weg-Aktie beträgt 39, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 34,95 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Weg.