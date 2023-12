WEG Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Weg-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 7,53 USD lag. Am letzten Handelstag blieb der Schlusskurs mit 7,53 USD unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 6,92 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+8,82 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Das Anleger-Sentiment für die Weg-Aktie zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. In den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Diskussionen über Weg.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Weg-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (42,33 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (38,96) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Weg-Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für die Weg-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".