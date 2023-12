WEC Energy Aktie: Das macht sprachlos!

Der Aktienkurs von Wec Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um 59,53 Prozent, was bedeutet, dass Wec Energy im Branchenvergleich um 68,62 Prozent unterperformt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 59,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Wec Energy 68,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet wurde festgestellt, dass Wec Energy langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Auf fundamentalen Grundlagen wird Wec Energy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 26,99, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 127,33 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wec Energy-Aktie beträgt aktuell 40 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Wec Energy-Aktie.