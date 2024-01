WEC Energy Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 wird ein Wert als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Wec Energy liegt bei 34,63, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,72 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wec Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wec Energy daher eine "gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "schlecht"-Richtung wies. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Wec Energy von der Redaktion eine "gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Wec Energy mit -5,14 Prozent mehr als 55 Prozent darunter. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 50,34 Prozent, wobei Wec Energy mit 55,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Wec Energy-Aktie derzeit als "neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "gut"-, 4 "neutral"- und 1 "schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 96 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 12,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (85,59 USD) bedeutet und somit einer "gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Wec Energy eine "gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.