WEC Energy Aktie: Endlich geschafft?

Die Dividendenrendite der Wec Energy-Aktie beträgt 3,87 Prozent, was 0,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt der Wert 87,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 82,57 USD liegt, was einem Unterschied von -5,24 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 83,27 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei ähnlicher Höhe liegt (-0,84 Prozent). Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Trends und eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des kurzfristigen Trends.

Die Stimmung rund um die Wec Energy-Aktie basierend auf Analysen und Meinungen im Internet zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Auswertung ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Zudem wurden 3 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.