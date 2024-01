WD- Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Aktie von Wd- wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 49,73 liegt die Aktie insgesamt 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte", der bei 47,19 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Wd- im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,56 Prozent erzielt, was 107,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 676,17 Prozent, wobei Wd- aktuell 629,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Wd- liegt bei 58,69 Punkten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der 25-Tage-RSI von 56,1 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.