WD- Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Analysten berichten. An neun Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wd- gesprochen. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Ein weiterer Indikator, auf den Analysten in ihrer technischen Analyse zurückgreifen, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser lässt Rückschlüsse darauf zu, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Wd--Aktie: Der Wert beträgt aktuell 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine ähnliche Einschätzung, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite für Wd- beträgt derzeit 1,57 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (1,46) für diese Aktie liegt. Daher bewerten die Analysten die Dividendenpolitik mit "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Wd--Aktie bei 202,57 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 238,4 USD, was einem Unterschied von +17,69 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (219,8 USD) zeigt einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,46 Prozent), weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung, während die technische Analyse eine "Neutral"-Bewertung für die Wd--Aktie liefert.