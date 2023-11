WD- Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Wd- hat in den vergangenen Monaten eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war kaum spürbar, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung erhält Wd- in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wd--Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 193,52 USD. Der letzte Schlusskurs von 211,34 USD liegt somit deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (207,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+1,81 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wd--Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wd--Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf Basis des RSI25 ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Wd- in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Wd--Aktie um mehr als 59 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 169,93 Prozent deutlich darunter und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für Wd- in dieser Kategorie.