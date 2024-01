WD- Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung unter den Investoren bezüglich Wd- ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Wd- mit 46,56 Prozent mehr als 111 Prozent darunter. Die Branche "Haushaltsprodukte" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 686,81 Prozent, während Wd- bei 640,25 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wd- verläuft aktuell bei 207,59 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 234,14 USD, was einem Abstand von +12,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 230,41 USD, was für die Wd--Aktie einer Differenz von +1,62 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wd- liegt bei 67,16 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 56,06 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung ist demnach "Neutral".