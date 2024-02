WD- Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wd- ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Wd- derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Wd- in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,32 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche stellt dies jedoch eine Underperformance von -73,44 Prozent dar. Im Sektorvergleich lag die Aktie 31,59 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Aktie von Wd- wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 53,57 insgesamt 14 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".