WD- Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Aktienkurs von Wd- verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,56 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 661,02 Prozent, was zu einer Underperformance von -614,47 Prozent für Wd- führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 153,18 Prozent, wobei Wd- um 106,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wd- 49. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 136. Daher wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt, liegt der kurzfristige RSI für Wd- der letzten 7 Tage bei 51,69 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls weder überkaufte noch überverkaufte Werte (Wert: 37,48) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Wd- in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Wd- erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.