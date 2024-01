WD- Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 für Wd- bei 57,84 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Wd- weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Bewertung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz wird auch die Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität für die Aktie von Wd- nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, weshalb sie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wd- wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, jedoch waren in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Dividenden schüttet Wd- im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushaltsprodukte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,57 % aus, was 1,56 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,13 % ist. Der niedrigere Ertrag führt somit zur Einstufung "Schlecht".