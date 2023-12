WD- Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie von Wd- wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushaltsprodukte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 49,73, was einen Abstand von 64 Prozent zum Branchen-KGV von 137,04 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wd- verläuft aktuell bei 203,89 USD. Da der Aktienkurs bei 238,23 USD liegt, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Gut"-Signal.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Wd- mit einer Rendite von 46,56 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von 659,02 Prozent, wobei Wd- mit 612,46 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.