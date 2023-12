WD- Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Wd- verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,56 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 666,03 Prozent, was einer Underperformance von -619,48 Prozent für Wd- entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 153,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Wd- um 107,26 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wd--Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt einen positiven Trend aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 203,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 239,02 USD liegt, was zu einer positiven Abweichung von 17,6 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 221,37 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Abweichung von 7,97 Prozent führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Wd--Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wd- im Vergleich zur Branche Haushaltsprodukte eine Dividendenrendite von 1,57 % aus, was 1,69 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 3,26 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".