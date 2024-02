WD- Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wd- ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung als "Neutral" bezeichnet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, erscheint die Aktie auf den ersten Blick relativ teuer, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wd- mit einem Wert von 53,57 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Im Branchenvergleich der "Haushaltsprodukte" liegt das durchschnittliche KGV bei 45. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen und Stimmungen in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Wd- eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Wd- mit 54,32 Prozent um mehr als 27 Prozent darunter. Die Branche "Haushaltsprodukte" verzeichnete eine mittlere Rendite von 133,61 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Wd- mit 79,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.