WD- Aktie: Finger Weg!

Die Aktie von Wd- weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,57 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,14 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Haushaltsprodukte"-Branche.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Wd- ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,73, was 6 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 47,05. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wd- ist insgesamt sehr negativ. In den letzten Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Wd- ein Niveau von 67,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,06 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, fundamentale Analyse und Anleger-Stimmung, während die technische Analyse eine "Neutral"-Einstufung zeigt.