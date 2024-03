WD- Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. In Bezug auf die Wd-Aktie wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 78,22 Punkten, was bedeutet, dass die Wd-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 56,05, was bedeutet, dass Wd- weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Wd-Aktie eine Dividendenrendite von 1,3 Prozent auf, was 1,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Haushaltsprodukte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Wd-Aktie. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Wd-Aktie bei 224,82 USD verortet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 252,87 USD, was einen Abstand von +12,48 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 259,68 USD, was einer Differenz von -2,62 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Basierend auf diesen Analysen lautet das Gesamtfazit, dass die Aktie von Wd- bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.