WD- Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Diskussionen rund um die Aktien von Wd- auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger über den Titel überwiegend negativ sind. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Die Aktie von Wd- wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Wd- derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Die Differenz beträgt 1,56 Prozentpunkte (1,57 % gegenüber 3,13 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Wd- aktuell mit dem Wert 84,85 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Schlecht". Der RSI25 ergibt für die Aktie einen Wert von 55, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung im Netz hinsichtlich der Aktie von Wd- lassen darauf schließen, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Wd- in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".