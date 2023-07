WD-40-Company: Beeindruckende Performance der Aktie!

Die meisten Handwerker und Heimwerker kennen das Kriechöl WD 40, seine blau-gelben Dosen sind legendär. Allerdings zieht die WD-40 Company, die hinter diesem Multifunktionswerkzeug steht und ihren Sitz in San Diego (USA) hat, eher Investoren an. Die Aktien des Chemiekonzerns, deren Verlauf in den letzten Wochen und Monaten eher unauffällig war, erlebten am Dienstag einen Aufschwung – sie schossen um rund 20 Prozent auf 234 US-Dollar nach oben. Dies hatte zwei Gründe.

WD-40-Unternehmen erhöht Umsatz und Gewinn

Am Dienstag gab die WD-40 Company ihre Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal bekannt, das am 31. Mai 2023 endete – diese haben Analysten und Anleger positiv überrascht. Im dritten Quartal betrug der Gesamtnettoumsatz 141,7 Millionen US-Dollar; dies entspricht einem Zuwachs von 15 Prozent im Vergleich zum...