WDH: Woidke fordert Sonderkonferenz der Ministerpräsidenten

(Medium berichtigt: Märkische Allgemeine Zeitung)

POTSDAM (dpa-AFX) - Angesichts der Belastungen durch die Energiekrise hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein außerordentliches Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) gefordert. "Täglich werden wir mit den Ängsten, Sorgen und Ungewissheiten von Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern konfrontiert, die zu Recht wirksame, pragmatische und schnelle Entscheidungen von Staat und Verwaltung einfordern", schreibt Woidke in einem Brief an den derzeitigen Vorsitzenden der MPK, NRW-Landeschef Hendrik Wüst (CDU). Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet.

"Ich bin überzeugt, dass dieser Krise nur mit einem entschlossenen und gemeinsamen Handeln von Bund und Ländern begegnet werden kann", schreibt Woidke weiter. "Die Erfahrungen der Corona-Pandemie haben verdeutlicht, wie wichtig eine konsistente und abgestimmte Herangehensweise zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen bei der Krisenbewältigung ist."