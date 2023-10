WDH/Softwarekonzern Atoss wird nach Gewinnanstieg optimistischer

(Tippfehler bereinigt)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwarespezialist Atoss hat auch im dritten Quartal weiter zugelegt. Umsatz und Gewinn erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Aus diesem Grund zeigte sich der auf Arbeitssoftware spezialisierte Konzern zuversichtlich, seine erst im Juli erhöhte Jahresprognose leicht zu übertreffen. So soll der Umsatz nun 145 Millionen Euro erreichen, nach zuvor in Aussicht gestellten mindestens 142 Millionen. Die Marge vor Zinsen und Steuern soll ebenfalls besser ausfallen als die prognostizierten rund 30 Prozent.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz von 28,3 Millionen ein Jahr zuvor auf gut 37 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von gestiegenen Erlösen im Cloud-Geschäft. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte von knapp 7,8 Millionen auf 12,5 Millionen Euro zu. Netto verdiente Atoss knapp 8,6 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 5,5 Millionen Euro gewesen./nas/jha/