WDH/ROUNDUP: Russisches Außenministerium verurteilt Luftangriffe auf Huthi

(Im 2. Absatz. 1. Satz muss es "wöchentlichen" heißen)

MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Außenministerium hat die Luftangriffe der USA und anderer Länder auf die Huthi-Rebellen im Jemen verurteilt. Sie seien eine völlige Missachtung internationalen Rechts, schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Freitag auf Telegram. Die angelsächsischen Länder ließen die Lage in der Region eskalieren, "um ihrer zerstörerischen Ziele willen".

Bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz in Moskau sagte Sacharowa: "Wir verurteilen die verantwortungslosen Handlungen der USA und ihrer Verbündeten." Sie rief die internationale Gemeinschaft auf, sich dem anzuschließen.

Russland beantragte wegen der Angriffe für Freitag eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Die USA und Großbritannien haben in der Nacht zum Freitag mit Unterstützung der Niederlande, Kanadas und Bahrains Stellungen der Huthi im Jemen angegriffen. Ziel ist, deren Attacken auf die Schifffahrt im Roten Meer zu unterbinden./fko/DP/jha