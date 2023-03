WDH/Kreise: Cinven erwägt Übernahmeangebot für Synlab - Kurssprung

(Buchstabendreher in der Überschrift behoben)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Synlab -Großaktionär Cinven will den Laborspezialisten Insidern zufolge möglicherweise von der Börse nehmen. Der Finanzinvestor erwäge ein öffentliches Übernahmeangebot für das SDax-Unternehmen , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bisher ist Cinven mit etwa 43 Prozent an Synlab beteiligt. Die Synlab-Aktie machte nach Neuigkeiten ihre Kursverluste vom Morgen wett und lag zuletzt mit mehr als elf Prozent im Plus bei 7,84 Euro.

Die Höhe der möglichen Offerte sei zwar noch nicht bekannt, hieß es weiter. Allerdings müsste der Preis voraussichtlich über dem gewichteten durchschnittlichen Kurs der vergangenen sechs Monate und damit über gut 10 Euro je Aktie liegen. Damit würde das Unternehmen insgesamt mit etwa 2,2 Milliarden Euro bewertet./stw/mis