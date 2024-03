WDH/Habeck: 'Solve the fucking problems'

(Der Wochentag wurde berichtigt: Freitag)

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei einer Rede an einer amerikanischen Universität hat sich Vizekanzler Robert Habeck mit außergewöhnlich deutlichen Worten für mehr Lösungskompetenz in der Politik ausgesprochen. "Löst die Scheiß-Probleme, die wir jetzt haben" ("Solve the fucking problems"), sagte der Bundeswirtschaftsminister (Grüne) am Freitag bei einer Rede vor Studenten der New Yorker Columbia Universität. Politiker dürften Probleme nicht einfach an die nächste Generation weiterreichen.

Angesichts einer sich verändernden Welt müsse sich auch das Denken verändern, betonte Habeck. "Politik bedeutet nicht, das zu wiederholen, was man vor 30 Jahren für richtig gehalten hat, sondern mit der Realität umzugehen, wie sie ist, wie man sie vorfindet." In Habecks Rede ging es um Handelspolitik und den Wandel hin zu einem klimafreundlicheren Wirtschaften./hrz/DP/jha