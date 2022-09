WDH/DAX-FLASH: Weitere Kursgewinne vor europäischer Leitzinsentscheidung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

(Im dritten Absatz muss es Prozentpunkte rpt Prozentpunkte heißen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Donnerstagnachmittag zeichnet sich im Dax eine weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung etwa ein halbes Prozent höher auf 12 985 Punkte. Damit setzt er sich weiter von seinem Zwischentief aus der Vorwoche bei 12 603 Punkten ab.

Die wichtigsten US-Indizes hatten am Mittwoch von Anfang an Stärke gezeigt, und dem Dax damit am Nachmittag aus der Verlustzone geholfen. Für Erleichterung sorgte, dass der jüngste Renditeanstieg am Anleihenmarkt eine Pause einlegte.

Von der EZB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen am Donnerstag eine historische Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Experten verweisen auf die extrem hohe Inflation./ag/stk