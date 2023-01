WDH/DAVOS/Habeck: Keine europäischen Verteilkämpfe wegen Energie zu befürchten

(In der Überschrift wurde der Vorspann "Davos" ergänzt)

DAVOS (dpa-AFX) - Auch im Falle einer Knappheit sind nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Robert Habeck keine europäischen Verteilkämpfe zur Strom- und Gasversorgung zu befürchten. Diese Fragen seien politisch bereits gelöst worden, sagte der Grünen-Politiker am Montag am Rand der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Es gebe Regeln, wie eingespart werde und wer wem im Notfall helfe. Deshalb gebe es "keine Verteidigungskämpfe, sondern eine Logik der Solidarität".

Aktuell sieht Habeck allerdings auch keine Gefahr einer Knappheit. "Die Energiekrise ist handhabbar geworden", sagte er. Die Gasspeicher in Deutschland und Europa seien zu 90 Prozent gefüllt - für einen Januar sei das ein guter Wert./tam/DP/stw