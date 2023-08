WDH/Aktien New York Schluss: Inflationssorgen drücken Indizes nach unten

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Donnerstag stieg die Nervosität am Markt. Die bange Frage ist, ob es zur erhofften Pause im US-Zinserhöhungszyklus kommt. Die jüngsten Entwicklungen an den Rohstoffmärkten aber sprachen eher für einen weiterhin hohen Inflationsdruck. So zogen die Ölpreise spürbar an, denn es wird befürchtet, dass die russischen Öllieferungen durch den Krieg gegen die Ukraine leiden könnten. Zudem stieg der Preis für europäisches Erdgas stark. Hintergrund war hier ein Streik von Arbeitern in einigen Flüssiggasanlagen in Australien.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial fiel um 0,54 Prozent auf 35 123,36 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,70 Prozent auf 4467,71 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,12 Prozent auf 15 101,71 Punkte und notiert mittlerweile wieder auf dem Niveau von Mitte Juli./la/he