WDH/Aktien New York: Anleger bleiben wegen Jobmarkt-Daten vorsichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

(Tippfehler im 2. Absatz korrigiert: steigen)

NEW YORK (dpa-AFX) - Abgesehen vom Dow Jones Industrial haben die US-Börsen am Mittwoch mit leichten Verlusten an den schwachen Vortag angeknüpft. Schwache Daten des privaten Jobdienstleisters ADP trugen zu den Konjunktursorgen bei, die nach gutem Lauf neuerdings die Aktienkurse in Schach halten. Im Blick steht nun der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe, der kurz nach Handelsstart erwartet wird.

Der Dow Jones Industrial , der zuletzt auf dem höchsten Niveau seit sechs Wochen angekommen war, legte im frühen Handel zwar um 0,14 Prozent auf 33 448,54 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag nur kurz steigen konnte, sank hingegen um 0,46 Prozent auf 13 039,98 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,17 Prozent auf 4093,58 Zähler nach.

Die Daten des Jobdienstleisters ADP sind kein guter Vorbote für den an diesem Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der von der Notenbank Fed genau analysiert wird. Dabei gilt die Annahme: je stärker der Arbeitsmarkt, desto größer der lohngetriebene Inflationsdruck und der Spielraum für weitere Zinserhöhungen. Auch diese bleiben unter Anlegern in der Debatte./tih/he