WDH 2: Geschwister Oetker Beteiligungen KG nennt erstmals Zahlen - Umsatzplus

BIELEFELD (dpa-AFX) - Seit der Aufspaltung der Oetker-Gruppe durch die Familienstämme im Jahr 2021 hat die neue Geschwister Oetker Beteiligungen KG am Donnerstag erstmals Zahlen veröffentlicht. Mit Sekt, Wein und Spirituosen wie Henkell Freixenet, der Martin-Braun-Gruppe (Nahrungsmittel), Budenheim (Spezialchemie) und Hotels hat die Gruppe im Geschäftsjahr 2022 knapp 2,5 Milliarden Euro Umsatz verbucht. Das ist nach Angaben der KG gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 17,9 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter stieg laut Mitteilung im Geschäftsjahr 2022 um 5 Prozent auf über 8100.

Der größere Teil des Familienunternehmens mit Pizza und Pudding sowie der Biersparte wird von anderen Familienmitgliedern über die Oetker-Gruppe gehalten.

Mit Sekt, Wein und Spirituosen machte die Beteiligungen KG knapp 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ein Plus im Vergleich zum Vormonat von 8,5 Prozent. Henkell Freixenet hat in 33 Ländern Produktions- und Vertriebsstandorte und exportiert in rund 150 Länder. Die Martin Braun-Gruppe legte beim Umsatz mit Produkten für die Backbranche, Süßwarenindustrie und Gastronomie um 19,7 Prozent auf 626,5 Millionen Euro zu. Das Spezialchemie-Unternehmen Budenheim steigerte den Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 um 37,5 Prozent auf 519,9 Millionen Euro. Die Hotels steigerten laut Mitteilung ihre Umsätze um knapp 5 Prozent auf 121 Millionen Euro.

Gesellschafter und Eigentümer der Geschwister Oetker Beteiligungen sind die drei Kinder aus der dritten Ehe von Rudolf-August Oetker: Alfred, Carl Ferdinand und Julia Johanna Oetker. Gemeinsam geleitet wird die Gruppe von Alfred und Carl Ferdinand Oetker sowie Harald Schaub (Finanzen).