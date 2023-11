WDH 2/Autozulieferer Schaeffler will für Vitesco nun doch mehr bieten

(Ergänzung im ersten Absatz zur Höhe des alten Angebots.)

HERZOGENAURACH/REGENSBURG (dpa-AFX) - Im Ringen um die Gunst der Vitesco -Aktionäre will der Autozulieferer Schaeffler nun doch nachgeben und seine Offerte erhöhen. Die Herzogenauracher wollen nun 94 Euro je Aktie des Antriebsspezialisten bieten, teilten Vitesco und Schaeffler am Montag in Regensburg mit. Zuvor lag das Angebot bei 91 Euro. Für das Vorhaben benötigt Vitesco noch die Zustimmung seiner Aktionäre, die auf der Hauptversammlung am 24. April 2024 abstimmen können.

Noch Mitte November hatte sich Schaeffler gegen eine Angebotserhöhung gesträubt: Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld hatte angedeutet, keine Notwendigkeit für Änderungen zu sehen. Früheren Angaben zufolge hält die Industriellenfamilie Schaeffler über ihre Beteiligungsfirmen bereits knapp die Hälfte an Vitesco und hat sich weitere Anteile in Höhe von rund neun Prozent über Finanzinstrumente gesichert.

In den vergangenen Wochen hatten sich bedeutende Vitesco-Investoren öffentlich über ein ihrer Meinung nach zu niedriges Angebot beklagt und mehr gefordert. Auch Vitesco-Chef Andreas Wolf hielt das alte Angebot - zumindest aus mittel- bis langfristiger Perspektive - für zu niedrig.