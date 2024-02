WCF Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Chorus":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Wcf eine Performance von -10,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche eine Underperformance von -7,8 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Finanzen"-Sektors von 2,99 Prozent liegt die Rendite von Wcf um 13,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Wcf ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Wcf-Aktie liegt bei 61,64 für den RSI7 und bei 42,45 für den RSI25. Diese Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung sowohl für den kurzen als auch den längeren Zeitraum.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wcf-Aktie von 7,2 USD ein "Neutral"-Signal darstellt, da er sich mit +1,41 Prozent Entfernung vom GD200 (7,1 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,06 USD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +1,98 Prozent beträgt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Wcf-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für die Wcf-Aktie in verschiedenen Bewertungskategorien eine "Neutral"-Einstufung.