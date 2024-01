WA Kaolin Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Wa Kaolin-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,13 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,092 AUD verzeichnet, was einem Unterschied von -29,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,11 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -16,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Wa Kaolin-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegende Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist negativ, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Wa Kaolin beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Wa Kaolin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 60 Punkten als auch der RSI25 mit 64,44 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, während die Veränderung der Anzahl der Beiträge als neutral bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Wa Kaolin-Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment und das Stimmungsbild in den sozialen Medien. Die Analyse des RSI führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung.