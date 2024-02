WA Kaolin Aktie: Was geht denn hier ab?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Wa Kaolin ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wa Kaolin-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 71,43, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den Diskussionen auf sozialen Medien gibt es derzeit viele negative Meinungen und Kommentare zur Wa Kaolin. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung für die Wa Kaolin-Aktie. Dadurch wird sie insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 0,12 AUD für den Schlusskurs der Wa Kaolin-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,074 AUD, was einem Unterschied von -38,33 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen negative Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.