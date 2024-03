WA Kaolin Aktie: So nicht zu erwarten!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen und kann diese sogar verstärken oder umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen zu Wa Kaolin haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und bewerten die Stimmung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Wa Kaolin in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussion, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Wa Kaolin-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 100, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,02, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wa Kaolin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,11 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,061 AUD) liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine schlechte Bewertung für die Wa Kaolin-Aktie.