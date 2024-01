WA Kaolin Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse von Wa Kaolin zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 0,13 AUD gestiegen ist, während der Aktienkurs bei 0,097 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -25,38 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,11 AUD, was einem Abstand von -11,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum vorherigen Monat, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält die Wa Kaolin-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Wa Kaolin liegt derzeit bei 47,83 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine Überkauft-Situation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien wurde über Wa Kaolin in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt spiegelt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative-Stärke-Index eine negative Bewertung der Wa Kaolin-Aktie wider.