WA Kaolin Aktie: Der Knall ist da!

Die Wa Kaolin-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,13 AUD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,095 AUD weicht somit um -26,92 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,64 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wa Kaolin-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität in Bezug auf Wa Kaolin gemessen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wa Kaolin liegt bei 56,52 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 66,67 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Wa Kaolin-Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Wa Kaolin diskutiert. Dies spiegelt sich in einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wider.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Wa Kaolin-Aktie gemäß der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment aktuell eher negativ bewertet wird.