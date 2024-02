WA Kaolin Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse der Wa Kaolin zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,074 AUD um -7,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -38,33 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder sogar umkehren. Im Fall von Wa Kaolin wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Wa Kaolin liegt derzeit bei 16,67, was auf eine Überverkauft-Einstufung hinweist. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit vier Tagen dominierender negativer Kommunikation gegenüber drei Tagen mit positiver Themenprägung. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Anlegerkommunikation weder positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.